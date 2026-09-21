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Татар-информ

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Эксперт рассказал, как избежать нарушений сна осенью

Эксперт рассказал, как избежать нарушений сна осенью

Осенью люди могут иметь проблемы со сном. О том, как их избежать, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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