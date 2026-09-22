Мирошник: военного переворота на Украине можно не ждать

Военного переворота на Украине можно не ждать, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров проводит п...
- Генерал-полковник...
- Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым