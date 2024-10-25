В ОК появится эксклюзивный контент от ведущих театров России

Он будет доступен под хештегом #ОпераБлиже В пятницу, 25 октября, пользователи соцсети «Одноклассники» смогут бесплатно получить доступ к уникальным трансляциям от 20 театров и культурных проектов России.
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