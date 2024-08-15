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В Совфеде оценили планы Киева по созданию «зоны безопасности» в России

В Совфеде оценили планы Киева по созданию «зоны безопасности» в России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов заявил в разговоре с RTVI, что слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о планах по созданию "зоны безопасности" на территории России для защиты приграничных областей Украины не имеют никакого отношения к реальности.

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