В Совфеде оценили планы Киева по созданию «зоны безопасности» в России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов заявил в разговоре с RTVI, что слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о планах по созданию "зоны безопасности" на территории России для защиты приграничных областей Украины не имеют никакого отношения к реальности.
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