Попова: первое заражение микоплазменной инфекцией выявили в сентябре

Первый в 2023 году случай заражения микоплазменной инфекцией было зафиксировано в сентябре. Об этом во время конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.