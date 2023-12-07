Попова: первое заражение микоплазменной инфекцией выявили в сентябре

Первый в 2023 году случай заражения микоплазменной инфекцией было зафиксировано в сентябре. Об этом во время конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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