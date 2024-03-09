Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили

Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма отложили, о чем сообщили 9 марта во время прямой трансляции с места запуска на YouTube-канале The Launch Pad.
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