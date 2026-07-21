Китай создал один из самых мощных ускорителей тяжелых ионов в мире — без иностранных технологий

Установку строили 16 летКитай официально запустил в режим опытной эксплуатации национальную научную установку HIAF (High Intensity Heavy Ion Accelerator Facility) — ускоритель тяжелых ионов нового поколения.
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