Имя: Паола Фамилия: Ригетти Полное имя: Паола Ригетти Национальность: итальянец/шведец Родилась: 1 марта Страна: Италия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Рост: 5,3; 160 см Инстаграм Паолы Ригетти – @ Womanoftheskies Паола Ригетти TikTok – @ Womanoftheskies #Paola #Righetti Paola Righetti Модель: Paola Righetti.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)