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Нижегородский аэропорт принял 14 рейсов из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял 14 рейсов из-за ограничений в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября, ФедералПресс. Нижегородский аэропорт «Чкалов» принял 14 пассажирских рейсов, перенаправленных из столицы из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

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