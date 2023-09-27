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Где смотреть Реал Мадрид – Лас-Пальмас, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 сентября

Где смотреть Реал Мадрид – Лас-Пальмас, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 сентября

В среду, 27 сентября, сыграют Реал Мадрид и Лас-Пальмас в 7 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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