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Царьград

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Экс-глава компании в Нижнем Новгороде получил 4 года за кражу 115 млн

Экс-глава компании в Нижнем Новгороде получил 4 года за кражу 115 млн

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего руководителя компании Дмитрия Карандашева к четырём годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс.

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