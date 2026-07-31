В Федерации футбола США поддержали позицию КОНКАКАФ по поводу планов ФИФА

Федерация футбола США прокомментировала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по поводу намерения Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.