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В Федерации футбола США поддержали позицию КОНКАКАФ по поводу планов ФИФА

Федерация футбола США прокомментировала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по поводу намерения Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

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