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Китай предложил новый способ защитить Землю от астероидов: ядерный заряд предлагают взрывать внутри

Китай предложил новый способ защитить Землю от астероидов: ядерный заряд предлагают взрывать внутри

Взрыв мощностью 3 мегатонны может полностью разрушить астероид диаметром 100 м, а отклонение километрового объекта увеличивается более чем втроеКитайские специалисты предложили новый способ защиты Земли от крупных астероидов, представляющих угрозу столкновения.

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