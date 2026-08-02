Китай предложил новый способ защитить Землю от астероидов: ядерный заряд предлагают взрывать внутри

Взрыв мощностью 3 мегатонны может полностью разрушить астероид диаметром 100 м, а отклонение километрового объекта увеличивается более чем втроеКитайские специалисты предложили новый способ защиты Земли от крупных астероидов, представляющих угрозу столкновения.
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