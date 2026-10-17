В течение прошедшей ночи, с 20:00 16 октября до 8:00 17 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.