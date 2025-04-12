Как будет выглядеть капитуляция Украины и что будет потом?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера сказал «одну очень умную вещь». «Войны заканчиваются только подписанием капитуляции.
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