Китай призывает США отменить пошлины на свои товары

Китай официально призвал США отказаться от введения ответных пошлин на китайские товары. В заявлении китайских властей подчеркивается, что такие меры нарушают принципы рыночной экономики и дестабилизируют глобальную торговую систему.
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