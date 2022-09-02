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Понедельник – день без света: читинцам вновь придётся потерпеть неудобства

Понедельник – день без света: читинцам вновь придётся потерпеть неудобства

Правда, читинцы, у которых понедельник – рабочий день, вряд ли ощутят неудобства. Узнать подробную информацию потребители электроэнергии могут по телефону информационного центра ПАО "Россети Сибирь" 8-800-1000-380, а также на сайте компании.

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