Понедельник – день без света: читинцам вновь придётся потерпеть неудобства

Правда, читинцы, у которых понедельник – рабочий день, вряд ли ощутят неудобства. Узнать подробную информацию потребители электроэнергии могут по телефону информационного центра ПАО "Россети Сибирь" 8-800-1000-380, а также на сайте компании.