"Точка Реклама": в 2023 году количество рекламодателей в Telegram выросло на 80%

Мессенджер Telegram становится все более популярной рекламной площадкой для российского бизнеса. Согласно данным исследования сервиса "Точка Реклама", в 2023 году количество рекламодателей в этом мессенджере увеличилось на 79,2% по сравнению с прошлым годом.