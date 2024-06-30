Экономика деревьев: как зеленые насаждения изменяют городскую среду

Просветительский научно-популярный медиа-проект "Умное Зеленое" опубликовал результаты исследований, которые свидетельствуют о том, что городские зеленые насаждения не только украшают города, но и приносят реальную экономическую пользу.
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