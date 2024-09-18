48-летний приезжий похитил с пляжа в Геленджике личные вещи отдыхающей. Следственным подразделением отдела полиции города Геленджика завершено расследование уголовного дела, The post В Геленджике направлено в суд уголовное дело о краже first appeared on Геленджик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)