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Новый год под угрозой: главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге и задолжал ФНС 52 тысячи рублей

Новый год под угрозой: главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге и задолжал ФНС 52 тысячи рублей

Фото: Телеграм канал mash Важные новости России за неделю сообщают о том, что похоже Новый год под угрозой — главный Дед Мороз России потерял свою резиденцию в Великом Устюге и теперь задолжал Федеральной налоговой службе 52 тысячи рублей.

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