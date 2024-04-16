В Югре пресечена незаконная игровая деятельность

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступления и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре совместно с РУ ФСБ по Тюменской области при содействии Росгвардии пресекли незаконный игорный бизнес в Нижневартовске.
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