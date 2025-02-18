Дети Киркорова снова покинули Россию — подальше от скандалов короля

Певец никак не может определиться, где его детям лучше. Филипп Киркоров Социальные сетиФилипп Киркоров желает своим детям только лучшего, поэтому постоянно находится в поиске лучших предложений в сфере образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии