Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Махачкале задержали 60 участников беспорядков в аэропорту

В Махачкале задержали 60 участников беспорядков в аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов установили более 150 человек, которые стали участниками беспорядков на территории международного аэропорта в Махачкале, 60 из них были задержаны для дальнейшего разбирательства.

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