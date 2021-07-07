Происшествия

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В Якутии перед судом предстанут участники преступного сообщества наркоторговцев

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Московской области и троих жителей г.

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