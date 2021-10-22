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Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске

Систему мониторинга качества воздуха введут в Норильске

Норильск, 22 октября. Датчики, которые будут следить за качеством воздуха, установят в Норильске. Соответствующее соглашение подписал вице-президент ГМК «Норникель» Станислав Селезнев и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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