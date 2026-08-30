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Гендиректор НПЦ Чадаев: эффективность дрона КВН достигла соотношения 1 к 40

Гендиректор НПЦ Чадаев: эффективность дрона КВН достигла соотношения 1 к 40

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) стал самым результативным аппаратом среди массовых и относительно недорогих фронтовых ударных беспилотников ВС России.

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