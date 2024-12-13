Трамп предложил отправить европейских военных на Украину. Какую задачу он для них придумал?

АндрейБорков

А что есть наметки на прекращение огня на УкРуине? Есть достижение целей СВО? Кто прекращает огонь на УкРуине? А если этого ни чего нет и в помине, то ввод гей-ро-пейских войск на УкРуину это ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ Гей-Ро-пой России! При этом Трамп своих вояк туда посылать не будет! Получается все проще пареной рэпы! Гей-Ро-па начинает войну с РФ в одно рыло, без США, естественно очень быстро это одно рыло "сдувается" по причине 75-80% уничтожения всего и вся в Гей-Ро-пе путем отправки в Лондон, Париж, Брюссель и далее по списку изделий начиная с "Искандеров" и заканчивая "Тополями М". США, формально не участвующие в мероприятии, остаются неповрежденными. Помимо всего прочего, так как РФ на охераченные территории Гей-Ро-пы свои войска вводить не собирается, то США начнет оказывать всяческую помощь оставшимся в живых гей-ро-пейским геям, взамен забирая все, что можно забрать. Таким образом США остаются лидерами в обновленном мире, у них нет больше конкурента в виде ЕС, нет конкурента доллару в виде евро, да еще появляется охеренный их должник, который вообще ни когда с США не расплатиться - это остатки Гей-Ро-пы! Молодец Трамп, крассаввчикк!!! Пихнуть Гей-Ро-пу в Российскую прорубь, остаться единственной козырной картой Запада и снимать с этого "сливки". МОЛОДЕЦ!