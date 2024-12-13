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Трамп предложил отправить европейских военных на Украину. Какую задачу он для них придумал?

Трамп предложил отправить европейских военных на Украину. Какую задачу он для них придумал?

Трамп задумал отправить европейских военных на Украину Избранный президент США Дональд Трамп задумал отправить европейских военных на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня.

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Комментарии
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АндрейБорков
А что есть наметки на прекращение огня на УкРуине? Есть достижение целей СВО? Кто прекращает огонь на УкРуине? А если этого ни чего нет и в помине, то ввод гей-ро-пейских войск на УкРуину это ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ Гей-Ро-пой России! При этом Трамп своих вояк туда посылать не будет! Получается все проще пареной рэпы! Гей-Ро-па начинает войну с РФ в одно рыло, без США, естественно очень быстро это одно рыло &quot;сдувается&quot; по причине 75-80% уничтожения всего и вся в Гей-Ро-пе путем отправки в Лондон, Париж, Брюссель и далее по списку изделий начиная с &quot;Искандеров&quot; и заканчивая &quot;Тополями М&quot;. США, формально не участвующие в мероприятии, остаются неповрежденными. Помимо всего прочего, так как РФ на охераченные территории Гей-Ро-пы свои войска вводить не собирается, то США начнет оказывать всяческую помощь оставшимся в живых гей-ро-пейским геям, взамен забирая все, что можно забрать. Таким образом США остаются лидерами в обновленном мире, у них нет больше конкурента в виде ЕС, нет конкурента доллару в виде евро, да еще появляется охеренный их должник, который вообще ни когда с США не расплатиться - это остатки Гей-Ро-пы! Молодец Трамп, крассаввчикк!!! Пихнуть Гей-Ро-пу в Российскую прорубь, остаться единственной козырной картой Запада и снимать с этого &quot;сливки&quot;. МОЛОДЕЦ!
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