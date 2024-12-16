Минобороны подтвердило уничтожение дронов над Брянской областью

Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
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