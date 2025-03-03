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Аргументы и Факты

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Источник АиФ: Toyota оказалась мудрее европейских автопроизводителей

Источник АиФ: Toyota оказалась мудрее европейских автопроизводителей

Японские и корейские автопроизводители оказались мудрее своих европейских конкурентов. Так для aif.ru источник из сферы автобизнеса прокомментировал закрытые переговоры представителей Toyota с бывшими российскими дилерами в Дубае, где обсуждался возможный возврат бренда на рынок РФ.

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