В Мексике 9 человек погибли в церкви из-за взрыва фейерверков

Не менее девяти человек человек погибли и 14 пострадали при взрыве пороха и фейерверков в мексиканском штате Мехико.
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