«Аль-Манар»: Израильская армия обстреляла 15 поселений на востоке и юге Ливана

Армия еврейского государства обстреляла из тяжелой артиллерии пятнадцать поселений на востоке и юге Ливана после угроз в адрес движения Хезболлах», которое Израиль считает виновником в субботнем обстреле Голанских высот.
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