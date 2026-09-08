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ТАСС

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Бойцы "Центра" уничтожили ударные дроны ВСУ, прикрывая гражданские объекты в ДНР

Бойцы "Центра" уничтожили ударные дроны ВСУ, прикрывая гражданские объекты в ДНР

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Центр" обеспечивают прикрытие гражданской инфраструктуры в ДНР, поражая ударные дроны противника.

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