Бойцы "Центра" уничтожили ударные дроны ВСУ, прикрывая гражданские объекты в ДНР

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Центр" обеспечивают прикрытие гражданской инфраструктуры в ДНР, поражая ударные дроны противника.
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