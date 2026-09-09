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Возможная встреча Путина, Трампа и Си на АТЭС, газовый рынок Европы, переговоры по Украине: о чем говорил Песков

Возможная встреча Путина, Трампа и Си на АТЭС, газовый рынок Европы, переговоры по Украине: о чем говорил Песков

Возможность трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, 9 сентября 2026 года.

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