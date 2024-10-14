Психотерапевт Мартынов: россияне верят в сглаз из-за самовнушения

Психотерапевт Сергей Мартынов рассказал, почему люди верят в сглаз. Об этом сообщает РИАМО. Специалист отмечает, что многие россияне придают непростым жизненным ситуациям мистический смысл, напримеи, связывая их с сглазом.
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