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Колокольцев сообщил о 685 тыс. мигрантов в реестре контролируемых лиц

Колокольцев сообщил о 685 тыс. мигрантов в реестре контролируемых лиц

Созданный на базе официального сайта МВД России реестр контролируемых лиц на данный момент включает 680 тысяч иностранных граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания на российской территории.

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