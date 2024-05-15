Новые рабочие места на производстве появятся в Марьиной роще благодаря городской программе

Благодаря реализации проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда более 16 тысяч рабочих мест будет создано в столичных технопарках и промышленных комплексах, в том числе в Марьиной роще.
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