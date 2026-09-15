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Автодом Carthago Chic E-Line с королевским ложем продают в России по цене 20 Lada Granta

Автодом Carthago Chic E-Line с королевским ложем продают в России по цене 20 Lada Granta

В подмосковной Истре выставлен на продажу Carthago Chic E-Line I 51 QB 2020 года — огромный автодом немецкой сборки на шасси Fiat Ducato.

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