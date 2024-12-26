Поддержка семей и профилактика сиротства: Волынец назвала приоритеты на 2025 год

Поддержка семей в трудной жизненной ситуации и вовлечение общественных объединений в совместные проекты и инициативы станут приоритетными направлениями работы Уполномоченного по правам ребенка в РТ в 2025 году.
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