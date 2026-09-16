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Царьград

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Олле Далин выразил надежду на возвращение русских биатлонистов

Олле Далин выразил надежду на возвращение русских биатлонистов

Олле Далин отреагировал на критику Дмитрия Васильева, отметив возможное возвращение русских биатлонистов на предстоящем конгрессе IBU в Берхтесгадене, который пройдет с 17 по 20 сентября.

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