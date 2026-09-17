Взрыв прогремел у здания ТЦК под Львовом

Неизвестный бросил взрывчатку с улицы к зданию ТЦК в Николаеве, сообщает областной военкомат. В результате взрыва серьёзно ранен ВСУшник, его госпитализировали.
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