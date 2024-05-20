IRNA: президент Путина провел экстренную встречу с послом Ирана в России 19 мая

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье встретился с послом Ирана Каземом Джалали. Стороны обсудили ситуацию вокруг пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
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