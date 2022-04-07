Аргументы недели

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Владимир Лисин: «Мы десятилетия боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет»

Владимир Лисин: «Мы десятилетия боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет»

Российская экономика в настоящее время оказалась в новой реальности. Западные санкции продолжаются расширяться после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине.

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