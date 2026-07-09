Яровая: мигранты должны соблюдать законы РФ и уважать традиции страны

Россия как многонациональное государство с глубокими культурными традициями ожидает от всех, кто прибывает на ее территорию, уважения к традициям и соблюдения законодательства, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в интервью «Дума ТВ».