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ДумаТВ

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Яровая: мигранты должны соблюдать законы РФ и уважать традиции страны

Яровая: мигранты должны соблюдать законы РФ и уважать традиции страны

Россия как многонациональное государство с глубокими культурными традициями ожидает от всех, кто прибывает на ее территорию, уважения к традициям и соблюдения законодательства, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в интервью «Дума ТВ».

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