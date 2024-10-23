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Закон и Порядок

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Соучастник убийства Даши Дугиной внезапно оказался в украинском плену

Соучастник убийства Даши Дугиной внезапно оказался в украинском плену

2.05.2023 Пролетарский районный суд Тулы признал Александра Сучкова и Андрея Кузнецова виновными в подделке документов, использовавшихся при организации убийства Дарьи Дугиной.

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