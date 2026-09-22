Земля попадет под поток солнечного ветра из огромной корональной дыры

РЕН ТВ Магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 24 сентября. Она станет второй с начала осени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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