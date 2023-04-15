Против Собчак не стали возбуждать дело за фейки о госвласти

В с просьбой привлечь журналистку к отвественности ранее в Следком обращалась полиция Следственный комитет не стал возбуждать дело о фейках про госвласть в отношении Ксении Собчак, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В с просьбой привлечь журналистку к отвественности ранее в Следком обращалась полиция Следственный комитет не стал возбуждать дело о фейках про госвласть в отношении Ксении Собчак, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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