Коротко о важном. Новости Салехарда

На Ямале стартовала программа «Время героев». «Мы очень хотим выявить ямальцев – участников специальной военной операции, заинтересованных и после возвращения домой в служении обществу, но уже в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении.
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