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“Горячие кипятильники в рот”: Антикор Казахстана расследует дело о пытках в КНБ и МВД

“Горячие кипятильники в рот”: Антикор Казахстана расследует дело о пытках в КНБ и МВД

В марте 2021 года КНБ РК сообщил о задержании членов "золотой" транснациональной преступной группы в четырех городах республики, которым инкриминируют покушение на убийство, похищение человека, вымогательство и хищение золотосодержащего сырья.

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