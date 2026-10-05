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Царьград

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Шри-Ланка надеется возобновить полеты в Россию со временем

Шри-Ланка надеется возобновить полеты в Россию со временем

Посол Шри-Ланки в России Шобини Каушала Гунасекера заявила о намерении возобновить полеты в Россию. Работа идет, хотя из-за страховых ограничений решение может занять время.

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